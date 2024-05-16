"Павукоподібні" сіамські близнюки мають три ноги, чотири руки і один пеніс – фото

Сіамські "павукоподібні" близнюки з Індонезії з'єднані в тазу таким чином, що мають три ноги, чотири руки і один пеніс – стан настільки рідкісний, що ним страждає лише одна людина з двох мільйонів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Хоча аномально з'єднані брати з'явилися на світ 2018 року, цей випадок був детально описаний лише нещодавно в American Journal of Case Reports.

Хлопчики є ішіопагусно-трипусними близнюками, тобто такими, що з'єднані нижньою половиною тіла, а не верхньою – як у більшості сіамських близнюків. Ця підгрупа вроджених вад зустрічається надзвичайно рідко.

"Павукоподібні" сіамські близнюки / Фото: American Journal of Case Reports

Разом зі спільним пенісом і сімома кінцівками – всі вони функціональні, окрім однієї ноги. Брати також мають сечовий міхур, пряму кишку і кишковий тракт, як це характерно для більшості сіамських близнюків. Тим часом лікарі вважають, що в одного з хлопчиків була недорозвинені нирки, а в іншого – лише одна.

"Павукоподібні" сіамські близнюки / Фото: American Journal of Case Reports

Попри те, що вони дивом вижили під час вагітності та пологів – один з близнюків помирає або народжується мертвим у понад 60% випадків – брати були змушені лежати протягом перших трьох років життя, оскільки їхня унікальна конфігурація не дозволяла їм сидіти.

Відтоді хірурги ампутували їм третю ногу і стабілізували стегно і таз, щоб брати могли сидіти прямо. Тримісячний контрольний огляд показав, що у близнюків не було жодних ускладнень після операції.

"Павукоподібні" сіамські близнюки / Фото: American Journal of Case Reports

Наразі невідомо, чи намагатимуться лікарі роз'єднати близнюків, що може виявитися особливо складним завданням, зважаючи на незвичний характер їхнього з’єднання.

"Рідкісність близнюків ускладнює хірургічне розділення через брак випадків і високу складність", - пояснюють автори дослідження.

"Павукоподібні" сіамські близнюки / Фото: American Journal of Case Reports

Тим не менш, хірурги вважають, що цей випадок демонструє, що "все ще є місце для хірургічної корекції" навіть у ситуаціях, коли розділення неможливе.

2022 року в Китаї лікарям вдалося розділити двох сіамських близнюків, які мали дві руки та дві ноги, що функціонують, і одну зрощену ногу, яка не реагувала. Близнюки також мали спільний пеніс і яєчка, але не мали ануса.

Нагадаємо, сіамські близнючки поділилися, що станеться з іншою, якщо одна з них помре. Також дівчата розповіли про відчуття алкогольного сп'яніння та голоду.

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