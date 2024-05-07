Пекарі приготували найдовший у світі багет: яка його довжина (відео)

У Франції команда з 18 пекарів приготувала багет рекордної довжини – 140 метрів.

Про це повідомляє FRANCE 24.

Пекарі, члени Французької конфедерації пекарів і кондитерів, зібралися на Suresnes Baguette Show в Суренах, щоб спекти батон, який був приблизно у 235 разів довший за середній французький багет.

Отриманий багет побив попередній рекорд – 132-сантиметрового буханця французького хліба, випеченого в Італії 2019 року.

Багет був оглянутий суддею Книги рекордів Гіннеса, який підтвердив, що він є новим рекордсменом, після чого його намастили пастою "Нутелла" і подали відвідувачам виставки.

Нагадаємо, раніше українка встановила рекорд із найдовшого волосся на планеті. Її пасма навіть довші за найвищу людину у світі.

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