"Пекельні" орендарі перетворили будинок на смітник зі щурами: шокована власниця показала фото

Власниця будинку показала фото помешкання / © SWNS

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Жінка з Великої Британії зазнала шоку після того, як побачила, у що орендарі перетворили її житло. Купи сміття по коліна, щури, цвіль і нестерпний сморід — таким виявився фінал їхнього проживання у трикімнатному будинку.

Про це пише Daily Star.

49-річна Галіна Мандерс із Болтона, що у Великому Манчестері, мала на меті підзаробити, здаючи будинок в оренду. Вона вклала значні кошти у капремонт житла: нова кухня, ванна, облаштовані спальні. Раніше мешканці не створювали проблем, однак усе змінилося після заселення «пекельної» пари 2022 року.

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Про масштаби катастрофи Мандерс дізналася лише після того, як рієлтор надіслав їй фото з об’єкта: приміщення були повністю завалені сміттям, а через щурів і запах залишатися у помешканні без маски було неможливо. За її словами, у туалеті буквально «можна було задихнутися».

Орендарі перетворили будинок на сміттєзвалище / © SWNS

«Запах був нестерпний — нам доводилося носити маски, щоб залишатися там довше п’яти хвилин. Скрізь розкидане сміття, на стінах пліснява, стіни розбиті. Ми навіть не можемо піднятися нагору, там стільки сміття — кажуть, що до підлоги прилипло котяче лайно. Люди, які це зробили, не поважають ні мене, ні себе, це знущання. У мене немає заощаджень, я не магнатка — я не можу дозволити собі таку роботу», — пожалілася вона.

Галіна Мандерс / © SWNS

Жінка була змушена ініціювати процес виселення у січні 2024 року та наразі намагається повернути квартиру до стану, придатного для життя. Сума збитків сягає 30 000 фунтів стерлінгів (близько 1 621 000 гривень). Власниця будинку зазначає, що повна реконструкція — єдиний вихід.

Орендарі перетворили будинок на сміттєзвалище / © SWNS

Наразі поліція проводить розслідування, чи було завдано кримінальної шкоди. Справою також зацікавився місцевий депутат. Мандерс, зі свого боку, закликає внести законодавчі зміни, аби власники житла могли ефективніше захищати свої права.

Нагадаємо, у Лондоні українку виганяють з маєтку, який на неї переписав британець.