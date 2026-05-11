«Пекло» Данте передбачило наслідки удару астероїда: дивне наукове дослідження

Опис пекла у «Божественній комедії» Данте може бути не лише релігійною поезією, а й своєрідною моделлю наслідків падіння астероїда. Таку гіпотезу висунули в новому дослідженні, яке пов’язує дев’ять кіл пекла з геологічними структурами ударних кратерів.

Про це пише Daily Mail.

«Божественна комедія» Данте Аліг’єрі традиційно вважається класикою світової літератури, що описує подорож автора через Пекло, Чистилище та Рай. Однак нове дослідження стверджує, що в частині «Пекло» може міститися прихований «науковий сценарій» космічної катастрофи.

Як зазначає дослідник з Університету Маршалла доктор Тімоті Бербері, опис Данте дев’яти рівнів пекла нагадує структуру кратерів, які утворюються після падіння великих космічних тіл на планети.

За його словами, Данте зобразив Пекло як гігантську конусоподібну структуру, що могла виникнути внаслідок удару об’єкта, подібного до астероїда. У поемі пояснюється, що ця форма утворилася після падіння Сатани з небес у надрах Землі.

Паралелі з сучасною наукою

Дослідник припускає, що Данте міг інтуїтивно змоделювати наслідки космічного удару за сотні років до появи науки про метеорити. Він порівнює образ Сатани з «високошвидкісним ударним тілом», яке спричиняє масштабні геологічні зміни.

У роботі також проводяться паралелі з кратером Чиксулуб у Мексиці, який утворився внаслідок падіння астероїда та, за науковими даними, став причиною масового вимирання динозаврів.

Крім того, згадується гіпотетичне зіткнення, яке сформувало Місяць після удару протопланети Тейя об Землю.

Дев’ять кіл як модель кратера

На думку автора гіпотези, дев’ять кіл пекла можуть нагадувати терасовану структуру великих ударних кратерів, які спостерігаються на Місяці, Марсі та Венері. Такі форми виникають, коли поверхня «осідає» після потужного космічного зіткнення.

Дослідник також зазначає, що Данте жив у час, коли ідея космічних ударів ще не існувала. У середньовічній науці «падаючі зірки» вважалися атмосферним явищем, а не космічними об’єктами.

Водночас науковці наголошують, що Данте не був ученим і не описував Сатану буквально як астероїд. Йдеться радше про інтерпретацію його твору як інтуїтивного «мисленнєвого експерименту».

Дослідники підсумовують, що хоча «Інферно» залишається релігійно-літературним твором, його структура несподівано перегукується із сучасними уявленнями про наслідки великих космічних ударів і розвиток науки про метеорити.

