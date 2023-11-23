Пенсіонер чотири роки не міг заплющити очі після невдалої пластичної операції – фото

Пенсіонер настільки соромився своїх "пухких хом'ячих щік", що вдався до косметичної хірургії, щоб підвищити свою впевненість у собі, але все пішло не так.

Про це пише Mirror.

У результаті, він не міг заплющити очі понад чотири роки. Піт Бродгерст, якому зараз 81 рік, звернувся за професійною допомогою 2019 року через невпевненість у своїй зовнішності. Але він стверджує, що хірург видалив занадто багато тканин з-під його очей, через що не зміг їх заплющити.

Художник та декоратор на пенсії з Бірмінгема сказав: "Те, що сталося, повністю зруйнувало моє життя. Замість того, щоб розпочати своє життя, я був одержимий спробами зробити все правильно. Мені було складно дивитись у дзеркало. Я намагався попередити інших людей, але я не знав як. Я використав свою пенсію, щоб мої очі мали правильний вигляд. Мені довелося накопичити достатньо грошей, щоби піти на операцію".

Піт Бродгерст / Фото: SWNS

Усе почалося 1959 року, коли через проблему із зубами у нього збільшилися щоки. Він сказав: "У мене були опухлі щоки хом'яка. Декілька років тому я мав стосунки з жінкою, і вона мене покинула. Я сказав: "Чому ти йдеш, коли ми маємо все? Подивися, як нам пощастило". І вона сказала: "Іди подивися у дзеркало, тож я йду".

Після ще двох стосунків, у яких його невпевненість у своїй зовнішності зростала, Піт відчув, що хоче зробити операцію. Наприкінці 2018 року батько двох дітей вирішив пройти ще одну процедуру. Він звернувся до лікарні у Бірмінгемі, яка запропонувала йому 11 000 фунтів стерлінгів за підтяжку шиї, блефаропластику під очима та ринопластику, яка допоможе зменшити його щоки. А 24 січня 2019 року він пройшов дев'ятигодинну процедуру і наступного дня був виписаний.

Піт сказав: "Я мав такий вигляд, ніби мене побили. Це було жахливо, і я не міг заплющити очі. Наступного дня після операції мені хотілося нікуди не йти". Піт повернувся до лікарні через два тижні після операції, щоб зняти шви, і каже, що сказав медикам, що його очі були дуже подразнені і сльозилися. Але він стверджує, що йому сказали, що все гаразд і ці побічні ефекти минуть самі собою.

Піт Бродгерст / Фото: SWNS

Потім 23 березня 2019 року він вирушив до лікарні, щоб пройти планове обстеження простати. Але лікар помітив його пошкоджені очі – і його направили до офтальмологічного центру Бірмінгема та Мідленда. Там йому сказали, що його очі не заплющувалися повністю, коли він моргав чи спав, що спричиняло в нього подразнення. Проте лікарі не змогли його вилікувати, оскільки початкову операцію йому зробили приватно.

Його хірург організував безкоштовну операцію з пересадження шкіри, щоб шкіра на щоках з'єдналася з повіками. Згодом 13 травня 2019 року йому зробили годинну операцію, але проблема так і не зникла.

Піт каже, що йому прописали краплі для очей вісім разів на день, а також розігріли в мікрохвильовій печі рушник, яким можна було огорнути очі, коли він спить. Але його зір був настільки поганим, що він не міг водити машину або розрізняти обличчя людей.

Відчайдушно нещасний, Піт зважився на подальшу операцію. Але він каже, що багато приватних лікарень відмовилися його оперувати, а Національна служба охорони здоров'я мала річний лист очікування.

Нарешті, в липні 2023 року Піт прилетів до клініки в Таїланді на операцію з корекції зору. Тепер він може краще бачити і комфортно спати.

Піт Бродгерст / Фото: SWNS

Процедура обійшлася йому в 4544 фунти стерлінгів (200 000 бат). Піт сказав: "Я можу заплющити очі, чого в мене не було. Це дозволяє спати спокійно. Наразі я бачу ясно, я більше не ношу окуляри. Я більше не думаю про свої очі, я не міг вийти на вулицю без окулярів. Але мені більше не потрібно це робити. Я знову нормальний, на мені немає окулярів, я дивлюся у вікно, і все ясно".

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