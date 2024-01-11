Пенсіонер допоміг копам спіймати злодія, але замість нагороди отримав покарання: що сталося

У Великій Британії офіцер поліції у відставці, який допоміг спіймати крадія, отримав замість нагороди штраф.

Про це пише Daily Mail.

Норман Бреннан гнався за підозрюваним понад 3 км, а потім допоміг поліції заарештувати його. Він також знайшов рюкзак злочинця, де було дев'ять пляшок вина, вкрадених із крамниці.

Але незабаром 64-річний чоловік отримав штраф у розмірі 130 фунтів за те, що під час переслідування він неправильно їхав вулицею з одностороннім рухом. Він каже, що втратив би з поля зору підозрюваного, якби поїхав іншим маршрутом.

Втім, це ще не все. Згодом виявилося, що магазин вирішив не пред'являти звинувачення злодію, тому його не покарали.

Норман Бреннан / Фото: Ian McILGORM

Норман написав до Ради Річмонда, щоб оскаржити штраф, але отримав відмову. Речник сказав йому: "Попри те, що я ціную, що ви слідували за крадієм, ви не мали законних повноважень для виїзду на цю дорогу".

Норман прокоментував: "Яка порожня трата мого часу та абсолютний фарс. Єдиний, кого тут покарали, - це я.Мене приголомшила реакція Річмонда. Відсутність здорового глузду. Здається, що в сьогоднішній Британії ви можете піти до супермаркету і вкрасти все, що вам подобається, і знати, що навіть якщо вас упіймають, ви не будете покарані".

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Зі свого боку, представник поліції сказав: "Офіцери відреагували на повідомлення про крадіжку в магазині після того, як чоловік вкрав декілька пляшок вина. Його затримали поблизу. Офіцери розмовляли з працівниками в магазині, які не хотіли продовжувати це питання".

Нагадаємо, сусідська кішка врятувала жінку від смерті. Приголомшливою історією порятунку поділилася її власниця.

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