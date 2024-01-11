Пенсіонер допоміг копам спіймати злодія, але замість нагороди отримав покарання: що сталося

Тим часом, крадія відпустили.
У Великій Британії офіцер поліції у відставці, який допоміг спіймати крадія, отримав замість нагороди штраф.
Про це пише Daily Mail.
Норман Бреннан гнався за підозрюваним понад 3 км, а потім допоміг поліції заарештувати його. Він також знайшов рюкзак злочинця, де було дев'ять пляшок вина, вкрадених із крамниці.
Але незабаром 64-річний чоловік отримав штраф у розмірі 130 фунтів за те, що під час переслідування він неправильно їхав вулицею з одностороннім рухом. Він каже, що втратив би з поля зору підозрюваного, якби поїхав іншим маршрутом.
Втім, це ще не все. Згодом виявилося, що магазин вирішив не пред'являти звинувачення злодію, тому його не покарали.
Норман написав до Ради Річмонда, щоб оскаржити штраф, але отримав відмову. Речник сказав йому: "Попри те, що я ціную, що ви слідували за крадієм, ви не мали законних повноважень для виїзду на цю дорогу".
Норман прокоментував: "Яка порожня трата мого часу та абсолютний фарс. Єдиний, кого тут покарали, - це я.Мене приголомшила реакція Річмонда. Відсутність здорового глузду. Здається, що в сьогоднішній Британії ви можете піти до супермаркету і вкрасти все, що вам подобається, і знати, що навіть якщо вас упіймають, ви не будете покарані".
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Зі свого боку, представник поліції сказав: "Офіцери відреагували на повідомлення про крадіжку в магазині після того, як чоловік вкрав декілька пляшок вина. Його затримали поблизу. Офіцери розмовляли з працівниками в магазині, які не хотіли продовжувати це питання".
Нагадаємо, сусідська кішка врятувала жінку від смерті. Приголомшливою історією порятунку поділилася її власниця.
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