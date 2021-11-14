Пенсіонер на інвалідному візку екстремальним "ліфтом" піднімається на третій поверх: відео

Чоловік власноруч виготовив лебідку зі шлюзом, щоб потрапити на балкон своєї квартири.

У російському місті Тимашевську (Краснодарський край) пенсіонер змайстрував екстремальний “ліфт”, щоб підніматися до себе у квартиру на третій поверх.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot, опублікувавши відповідне відео.

На опублікованих кадрах видно, як умілець в інвалідному візку піднімається на лебідці до третього поверху та заїжджає на балкон.

Чоловіка звати Олександр і йому вже під 70 років. У будинку, де він мешкає немає ліфта, тому він самотужки вигадав спосіб, як добиратися до свого помешкання без сторонньої допомоги.

За словами сусідів, він власноруч встановив лебідку зі шлюзом, щоб потрапляти додому через балкон. Допоміг йому в цьому багатий досвід із колишньої роботи на виробництві. Лебідкою він керує за допомогою пульта.

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Окрім того Олександр самостійно водить машину та встановив за вікном своєї квартири сонячні батареї.

Нагадаємо, раніше мешканець Тернопільської області змайстрував машину на гусеницях, яка може долати півтораметрові замети

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