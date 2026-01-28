Пес допоміг затримати пенсіонера, який переобладнав авто для крадіжок дизеля

Правоохоронці спіймали на гарячому 70-річного крадія дизеля в промисловій зоні / © https://official.bankspower.com/

У німецькому містечку Хьофрезен поліцейські затримали 70-річного пенсіонера, який намагався викрасти пальне з вантажних авто. Чоловіка спіймали пізно ввечері після дзвінка небайдужої перехожої, яка помітила підозрілу активність у промисловій зоні.

Про це йдеться у розповіді wochenblatt-reporter.de .

Прибувши на місце, правоохоронці застали зловмисника за перекачуванням дизельного пального з баків фур у каністри. Під час спроби втечі чоловік чинив опір, тож до його затримання залучили службову вівчарку, яка за лічені секунди знерухомила порушника.

Фото Поліцейська інспекція Вальдфішбах-Бургальбен

З’ясувалося, що пенсіонер спеціально підготував свій Volkswagen Touareg для незаконного промислу. У салоні автомобіля поліцейські виявили 23 каністри об’ємом по 20 літрів, з яких 13 уже були заповнені дизелем, а також електричну помпу для перекачування пального.

Неподалік стояли дві вантажівки з відкритими паливними баками та пошкодженими кришками. За попередніми підрахунками, зловмисник встиг викрасти близько 260 літрів дизельного пального. Збитки транспортна компанія оцінила приблизно у 650 євро.

Чоловіку інкримінують крадіжку, пошкодження майна та опір поліції. Автомобіль, каністри й обладнання вилучено, триває слідство. З огляду на вік підозрюваного та порівняно невелику суму збитків, ймовірно, покарання обмежиться значним штрафом.

У поліції сподіваються, що затримання допоможе припинити серію подібних злочинів у цьому районі, адже раніше правоохоронцям не вдавалося вийти на слід крадія, який діяв за схожою схемою.

