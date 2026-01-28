- Дата публікації
Пес допоміг затримати пенсіонера, який переобладнав авто для крадіжок дизеля
Службова вівчарка за лічені секунди знерухомила порушника.
У німецькому містечку Хьофрезен поліцейські затримали 70-річного пенсіонера, який намагався викрасти пальне з вантажних авто. Чоловіка спіймали пізно ввечері після дзвінка небайдужої перехожої, яка помітила підозрілу активність у промисловій зоні.
Про це йдеться у розповіді wochenblatt-reporter.de.
Прибувши на місце, правоохоронці застали зловмисника за перекачуванням дизельного пального з баків фур у каністри. Під час спроби втечі чоловік чинив опір, тож до його затримання залучили службову вівчарку, яка за лічені секунди знерухомила порушника.
З’ясувалося, що пенсіонер спеціально підготував свій Volkswagen Touareg для незаконного промислу. У салоні автомобіля поліцейські виявили 23 каністри об’ємом по 20 літрів, з яких 13 уже були заповнені дизелем, а також електричну помпу для перекачування пального.
Неподалік стояли дві вантажівки з відкритими паливними баками та пошкодженими кришками. За попередніми підрахунками, зловмисник встиг викрасти близько 260 літрів дизельного пального. Збитки транспортна компанія оцінила приблизно у 650 євро.
Чоловіку інкримінують крадіжку, пошкодження майна та опір поліції. Автомобіль, каністри й обладнання вилучено, триває слідство. З огляду на вік підозрюваного та порівняно невелику суму збитків, ймовірно, покарання обмежиться значним штрафом.
У поліції сподіваються, що затримання допоможе припинити серію подібних злочинів у цьому районі, адже раніше правоохоронцям не вдавалося вийти на слід крадія, який діяв за схожою схемою.
