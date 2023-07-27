Пенсіонер пожертвував свій старий диван, забувши, що заховав у ньому 30 000 доларів – фото

Він сподівається, що йому повернуть кошти.

Літній чоловік жахнувся, коли зрозумів, що в дивані, який він пожертвував, було заховано 30 000 доларів.

Про це він розповів 7News.

Пенсіонер з Квінсленда, Австралія, розповів, що ремонтує свій будинок і тепер позбувається деяких меблів. Свою помилку він усвідомив лише через декілька тижнів.

"Я думаю, що дійсно боляче те, що я зробив це сам із собою, і я не можу повірити, наскільки дурним я був, якщо чесно", — сказав Джордж. "Мені дійсно довелося зупинитися і сказати: "Ти людина, ти зробив помилку. Ти засвоїв цінний урок і дуже дорогий".

Диван, у якому чоловік забув гроші / Фото: 7news.com.au

На жаль, йому не вдалося відстежити диван, оскільки покупець приїхав до нього додому, а потім перепродав меблі протягом декількох днів.

Тим не менш, Джордж запустив онлайн-кампанію, щоб знайти диван та його заощадження.

Він навіть запропонував нагороду тому, хто поверне його скарб. Пенсіонер все ще сподівається, що новий власник вчинить відповідально і зрештою поверне гроші.

"Якщо я отримаю частину, я буду щасливий, але я думаю, що сума зникла", - сказав він. "Дуже багато нужденних. Можливо, це змінить чиєсь життя".

Нагадаємо, жінка успадкувала шалену суму від родича, про існування якого не знала. Спершу вона подумала, що це шахрайство.

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