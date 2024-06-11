Пенсіонер шокував, що двоє його друзів загадково зникли після того, як 34 роки тому зазнімкували НЛО

Він не бачив їх від 1990 року.

Шеф-кухар на пенсії перервав своє мовчання через 34 роки після того, як його друзі, які бачили НЛО, загадково "зникли".

Про це пише Daily Mail.

1990 року двоє кухарів, які працювали в готелі в селі Калвін, Шотландія, вирушили в похід навколо гір Кернгормс і помітили ромбоподібний об'єкт, що ширяв у небі. Чоловіки, які працювали разом з Річардом Грівом, зробили фотографію непізнаного об'єкта, що стала тепер культовою, і відтоді привернула увагу світових ЗМІ та спричинила появу нового покоління віруючих в іншопланетян.

1990 року кухарі заявили, що зазнімкували НЛО / Фото: Sheffield Hallam University Library/Craig Lindsay

Грів, якому зараз 55 років, розповів, що через декілька днів до них під'їхав темний автомобіль, який зупинився біля готелю, коли вони виходили на перекур. Одягнені в чорні костюми, таємничі фігури нібито оголосили: "Перекур закінчився, хлопці", а решті групи наказали повернутися всередину перед тим, як "поспілкуватися" зі спостерігачами НЛО.

Грів сказав, що пара була "шокована" цією розмовою і врешті-решт зникла, і більше їх ніхто не бачив: "Їхня поведінка змінилася. Вони припинили з'являтися на роботі, зійшли з рейок, а один почав сильно пити. Незабаром його звільнили. Інший, який зазвичай був товариським і життєрадісним, став замкнутим і похмурим. Через декілька місяців після візиту чоловіків у машині вони обидва покинули готель. Відтоді я їх більше не бачив".

Він стверджує, що що б не було тієї ночі, що ці двоє чоловіків побачили, їм явно не судилося це побачити. Грів додав, що жоден з хлопців не хотів говорити про цей інцидент, але один з них якось сказав: "Це були американці".

Деякі скептики все ще піднімають брови над цією історією, оскільки Грів не може пригадати імена двох чоловіків, які "зникли", що робить її досить складною для перевірки фактів.

Спеціаліст з фотографії, Ендрю Робінсон, подивився на світлини і провів детальний аналіз. Він стверджує, що немає жодних доказів того, що знімками маніпулювали або якось редагували.

Нагадаємо, NASA починає пошук іншопланетних населених світів. Позаземні цивілізації перебувають набагато далі в космосі, і ми поки їх не можемо виявити.

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