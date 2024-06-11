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Пенсіонер шокував, що двоє його друзів загадково зникли після того, як 34 роки тому зазнімкували НЛО

Пенсіонер шокував, що двоє його друзів загадково зникли після того, як 34 роки тому зазнімкували НЛО

Пенсіонер шокував, що двоє його друзів загадково зникли після того, як 34 роки тому зазнімкували НЛО

1990 року кухарі заявили, що зазнімкували НЛО / Фото: Sheffield Hallam University Library/Craig Lindsay

Він не бачив їх від 1990 року.

Шеф-кухар на пенсії перервав своє мовчання через 34 роки після того, як його друзі, які бачили НЛО, загадково "зникли".

Про це пише Daily Mail.

1990 року двоє кухарів, які працювали в готелі в селі Калвін, Шотландія, вирушили в похід навколо гір Кернгормс і помітили ромбоподібний об'єкт, що ширяв у небі. Чоловіки, які працювали разом з Річардом Грівом, зробили фотографію непізнаного об'єкта, що стала тепер культовою, і відтоді привернула увагу світових ЗМІ та спричинила появу нового покоління віруючих в іншопланетян.

1990 року кухарі заявили, що зазнімкували НЛО / Фото: Sheffield Hallam University Library/Craig Lindsay / ©
1990 року кухарі заявили, що зазнімкували НЛО / Фото: Sheffield Hallam University Library/Craig Lindsay

Грів, якому зараз 55 років, розповів, що через декілька днів до них під'їхав темний автомобіль, який зупинився біля готелю, коли вони виходили на перекур. Одягнені в чорні костюми, таємничі фігури нібито оголосили: "Перекур закінчився, хлопці", а решті групи наказали повернутися всередину перед тим, як "поспілкуватися" зі спостерігачами НЛО.

Грів сказав, що пара була "шокована" цією розмовою і врешті-решт зникла, і більше їх ніхто не бачив:  "Їхня поведінка змінилася. Вони припинили з'являтися на роботі, зійшли з рейок, а один почав сильно пити. Незабаром його звільнили. Інший, який зазвичай був товариським і життєрадісним, став замкнутим і похмурим. Через декілька місяців після візиту чоловіків у машині вони обидва покинули готель. Відтоді я їх більше не бачив".

Він стверджує, що що б не було тієї ночі, що ці двоє чоловіків побачили, їм явно не судилося це побачити. Грів додав, що жоден з хлопців не хотів говорити про цей інцидент, але один з них якось сказав: "Це були американці".

Деякі скептики все ще піднімають брови над цією історією, оскільки Грів не може пригадати імена двох чоловіків, які "зникли", що робить її досить складною для перевірки фактів.

Спеціаліст з фотографії, Ендрю Робінсон, подивився на світлини і провів детальний аналіз. Він стверджує, що немає жодних доказів того, що знімками маніпулювали або якось редагували.

Нагадаємо, NASA починає пошук іншопланетних населених світів. Позаземні цивілізації перебувають набагато далі в космосі, і ми поки їх не можемо виявити.

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