Пенсіонер вийшов із коми, втративши 40 років спогадів: він переконаний, що йому 24 (фото)

Після виходу з коми він думав, що на дворі 1980 рік.

68-річний італієць, якого збила машина і який опинився в комі, втратив майже 40 років спогадів.

Про це пише IL Messaggero.

2019 року Лучано Д'Адамо став жертвою наїзду і після виходу з коми останнє, що він пам'ятав, – як вийшов зі свого будинку в Римі 1980 року.

Разом із ним у лікарні були його син і дружина, яких він не впізнав, оскільки він пам’ятав лише ті часи, коли готувався одружитися зі своєю дівчиною, і він не знав, хто ця жінка з ним. Він більше не пам'ятав подружнього життя з нею, а також не пам'ятав, який він має вигляд, намагаючись зрозуміти, що чоловік у його відображенні – це він сам.

Прокинувшись, перше, що він зробив, це запитав у медсестри, чи можна зателефонувати матері, але не впізнав пристрій, який йому дали, оскільки 1980 року мобільні телефони ще не були поширені.

Лучано Д'Адамо у молодості

Він також не пам'ятав, що його матір померла, і йому довелося пристосовуватися до всіх подій з родиною та друзями, які відбулися між 1980 і 2019 роками.

Звичайно, технологічний прогрес останніх декількох десятиліть потребував багато роботи, щоб наздогнати його, і Лучано був приголомшений, коли їхав у машині, яка мала карту на екрані і підказувала, коли повертати.

"Час від часу я зустрічаю когось, хто вітається зі мною", - розповів чоловік в інтерв'ю. "Це напевно старий друг, але я не знаю, хто це, проте з доброти вдаю, що впізнаю його і відповідаю взаємністю. Іноді я кажу, що хотів би політати літаком, хоча ніколи цього не робив. Дружина каже мені: "Про що ти говориш? Ми ж були разом у Парижі". А я відповідаю: "Ти там була, а я ні".

Лучано Д'Адамо

Відколи він вийшов з коми після того, як його збила машина, він працює з лікарями, щоб навчитися знову соціалізуватися і спробувати заповнити прогалини в пам'яті, які він втратив.

Нагадаємо, жінка шість років доглядала паралізованого чоловіка, а після одужання він одразу одружився з іншою. Вона здивувала людей, перепросивши екса та його нову кохану.

Читайте також: