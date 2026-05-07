Пенсіонер вимагав аліментів від свого сина: суд виніс несподіване рішення

Згадав про сина лише на старості: як батько намагався висудити аліменти / © Pexels

Реклама

У Польщі пенсіонер вимагав від сина 500 злотих (5 900 грн) аліментів на місяць, посилаючись на дуже низьку пенсію та відсутність підтримки сім’ї.

Що вирішив суд, пише видання Оnet.

Пенсіонер щомісяця отримує 400 злотих соціальної пенсії. Цієї суми було достатньо лише для часткового покриття витрат на його перебування в будинку для людей похилого віку. Тому він попросив у сина 500 злотих на місяць. Той відмовився, і справа дійшла до суду.

Реклама

Суд першої інстанції відхилив позов пенсіонера. Після апеляції справу переглянув районний суд в Ольштині, який залишив чинним попереднє рішення. Суд визнав, що пенсія позивача була низькою, але це пов’язано з його попереднім життєвим вибором.

Аналіз витрат пенсіонера також був вагомим аргументом. Суд зазначив, що він витрачав частину своїх грошей на сигарети, що виключало його з групи людей, які потребують підтримки. Крім того, син, з якого стягувалися аліменти, сам перебуває у скрутному фінансовому становищі та вже утримує свою матір.

Суд також наголосив, що батько раніше не брав участі в житті сина, не підтримував його фінансово, не давав гроші на освіту. На думку суду, вимоги пенсіонера суперечили соціальним нормам. Тому рішення районного суду в Ольштині є остаточним.

Раніше ми писали, як змінився розмір аліментів на дітей в Україні 2026 року.

Реклама

Новини партнерів