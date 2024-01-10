Пенсіонери виграли в лотерею 26 мільйонів доларів, знайшовши "лазівку": вони поділилися секретом

Пара пенсіонерів використала математику, щоб зламати лотерейний код та виграти колосальні 26 мільйонів доларів.

Про це пише Unilad.

Статистика показує, що шанси виграти джекпот Powerball, вгадавши всі числа з білими та червоними кулями, становлять один до 292 мільйонів. Однак Джеррі та Мардж Селбі з Еварта, штат Мічиган, знайшли "лазівку" в системі, яка дозволила їм стати мегабагатими.

Вони змогли отримати вигоду лише від конкретної гри під назвою Cash Winfall, яку відтоді було припинено після того, як влада зрозуміла, що люди використали її для отримання легких грошей.

Однак Селбі зуміли нажитися, заробивши численні та законні перемоги, які загалом зробили їх багатшими на 26 мільйонів доларів.

Джеррі та Мардж Селбі / Фото: CBS

Це досить зіркова історія, враховуючи, що вони спочатку вийшли на пенсію, коли їм було трохи за 60, і у них не було іншого плану, окрім як "задерти ноги та насолоджуватися життям".

У Cash Winfall, якщо джекпот досягне 5 мільйонів доларів і ніхто не вгадає усі шість номерів, гроші "перейдуть" до переможців призів нижчого рівня. А оскільки Джеррі завжди мав те, що він називає "математичним складом розуму", і мав ступінь бакалавра з цього предмета, знадобилося лише декілька хвилин, перш ніж він зрозумів, що це унікальна гра.

Зробивши обчислення, він зрозумів, що гравець, який дочекався "переливу", мав можливість виграти більше, ніж втратити, якщо в розіграші "переливу" ніхто не вгадував усі шість чисел і не вигравав джекпот.

"Якби я зіграв на 1100 доларів, математично в мене був би один переможець із чотирма числами – це 1000 доларів. Я розділив 1100 на шість замість 57 і отримав 18. Отже, я знав, що в мене буде або 18 або 19 переможців із трьома числами, а це по 50 баксів кожному. Я отримав 1000 доларів за переможця із чотирма номерами, і я отримав 18 переможців із трьома номерами по 50 доларів кожен, так що це 900 доларів. Отже, я вклав 1100 доларів і отримав прибуток у 1900 доларів".

Читайте провідні новини дня:

Коли Джері вперше випробував цей план, він купив квитки Winfall на суму 3600 доларів – і його трюк спрацював, заробивши парі 6300 доларів. Наступного разу він купив квитки на 8000 доларів і майже подвоїв вкладення. Цей цикл продовжився, і вони почали грати на сотні тисяч доларів. Вони навіть залучили до участі своїх дітей та близьких друзів, але гра Winfall закрилася у Мічигані. Але вони просто продовжували заробляти, граючи в неї в Массачусетсі, де її все ще пропонували.

"Насправді це просто елементарна арифметика", - додав Джеррі. "Це принесло вам задоволення від успіху в чомусь, що було цінним не лише для нас особисто, а й для наших друзів та нашої родини".

Зрештою, їхній план було зірвано після того, як газета Boston Globe отримала інформацію про шахрайство з лотереєю, і лотерея Массачусетса закрила її.

Але на той момент був 2011 рік, і Селбі та їхні близькі вже заробили свої статки. Хоча влада розпочала розслідування щодо цього, незабаром вона зрозуміла, що жодних злочинів пара не робила – вони просто знайшли лазівку.

Їхня історія настільки масштабна, що вона стала темою художнього фільму під назвою "Джеррі і Мардж грають по-великому" (Jerry & Marge Go Large), який минулого року вийшов на екрани, з Браяном Кренстоном у головній ролі.

Нагадаємо, чоловік 15 років використовував одні й ті ж номери у лотереї та зірвав джекпот. Він виграв 1,4 мільйона доларів.

Читайте також: