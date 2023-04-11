Пенсіонерка на Rolls-Royce врізалася в унікальну скульптуру вартістю 3 млн доларів – фото

Американка на Rolls-Royce врізалася в унікальну коралову скульптуру вартістю 3 мільйони доларів.

Інцидент стався в місті Палм-Біч, штат Флорида. Про це повідомляє cbs12.com.

Відеоспостереження з місця події показало, що 66-річна Елізабет Рейз в'їхала на своїй синьо-сірій автівці на територію будинку і натрапила на бордюр. Потім автомобіль зупинився, після чого поїхав далі і врізався у скульптуру.

Фото: cbs12.com

Далі Рейз помчала через ландшафтний паркан, а далі у дамбу та на пляж.

Передня частина автомобіля була на піску, а задня - на вершині греблі, йдеться у звіті про розслідування.

Фото: cbs12.com

Збитки дамбі оцінено приблизно 10 000 доларів, потертості на бордюрі - в 50 доларів, як і збитки, завдані огорожі ландшафту.

Пожежно-рятувальна служба Палм-Біч витягла Елізабет з автомобіля та провела медичний огляд. В її крові не було виявлено слідів алкоголю, наркотиків чи ліків. Сама ж пенсіонерка повідомила копам, що нічого не пам’ятає. У неї нібито стався провал у пам’яті.

Нагадаємо, двоє чоловіків та жінка зайнялись сексом у парку. Коханці займались інтимом поруч із дитячими зонами відпочинку та не зважали на ошелешених глядачів.

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