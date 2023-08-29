Пенсіонерка налякана своїм телефоном з "привидами": вона розповіла, що відбувається

У Великій Британії телефон з "привидами" мучив пенсіонерку потоком повідомлень та дивних сповіщень, чим неабияк її налякав.

Про це пише Daily Star.

80-річна Даян Кі розповіла, що одного разу вночі її розбудило яскраве світло її нового телефону Motorola G13.

Вона вимкнула ліхтарик і знову заснула, але наступної ночі світло знову увімкнулося. Відтоді це відбувається щоночі в один і той же час.

Перелякана жінка сказала, що її пристрій також щодня "бомбардував" її тисячами одних і тих же повідомлень, у яких йшлося: "Немає проблем - я не забув тебе".

Вона сказала: "Я зараз користуюсь своїм старим телефоном, я не можу з ним упоратися, це смішно! Все почалося з того, що я не змогла автоматично перенести свої 300 із лишком контактів і мені довелося робити це вручну, я знала, що це буде проблемою. Потім всі повідомлення почали приходити кожної хвилини, вони повторюють ті, які я отримала, а потім всі вони починають приходити знову. Все це справді моторошно, особливо коли ліхтарик продовжує горіти. Це схоже на привида, подібні речі лякають в моєму віці".

Зараз Даян вимкнула телефон і поклала його до шухляди. Також жінка хоче, щоб корпорація "забрала огидний телефон назад та розірвала контракт".

Зі свого боку, духовна медіумка Тіта Мартелл вважає, що це, найімовірніше, технологічний збій, а не привид.

"Я раніше не стикалася з телефоном із привидами, тому я б сказала, що це дуже рідко. Однак це цілком можливо, тому що вся справа в енергії, яка до нього прив'язалася і що пов'язано з нею. Теоретично примарами може стати будь-що", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, археологи розкопали 3000-річну гробницю, присвячену елітному релігійному лідеру. Вони показали, що там було.

Читайте також: