Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пенсіонерка прокинулася мільйонеркою після віщого сну (фото)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
5155
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пенсіонерка прокинулася мільйонеркою після віщого сну (фото)

Пенсіонерка стала мільйонеркою після віщого сну / Фото: pixabay.com

Новиною її потішив коханий.

Нерідко прокидаєшся від сну, який здається настільки реалістичним, що ти не впевнений, чи він справді стався. Але найчастіше це історії, створені розумом.

Але одна жінка прокинулася від яскравого сну про виграш у лотерею – і її чоловік сказав, що вони щойно виграли семизначну суму. Про це пише Daily Star.

78-річний Чарльз Волтуїс та його дружина Джин з Іонії, штат Мічиган, США, є постійними учасниками Powerball. Раніше цього місяця Чарльз вгадав п'ять білих куль і не був упевнений, що він виграв.

"Я зателефонував дочці і попросив її перевірити, який буде приз за вгадування п'яти номерів", - сказав він представникам Мічиганської лотереї. У відповідь він почув: "Тату, ти виграв мільйон доларів!".

Чарльз Волтуїс та Джин / Фото: Michigan Lottery / ©
Чарльз Волтуїс та Джин / Фото: Michigan Lottery

У піднесеному настрої щасливий пенсіонер розбудив сплячу дружину і повідомив їй, що вони щойно зірвали куш. Але Джин, приголомшена перерваним сном, не зважила на це, подумала, що він жартує, і швидко повернулася в сон.

Коли вона знову прокинулася, то подумала, що їй наснився божевільний сон. Це здавалося настільки ясним, що вона не була впевнена, чи це було реальністю, чи просто плодом її уяви.

"Коли вона прокинулася, вона сказала мені, що їй наснилося, що ми виграли в лотерею", - поділився Чарльз. "Я сказав: "Ми це зробили! Це був не сон, ми виграли мільйон доларів!".

Тепер пара сподівається купити на свій виграш новий комплект коліс, а також розплатитись за будинок.

Нагадаємо, знайдену 300-річну скульптуру можуть продати за мільйони. Вона підпирала двері сараю декілька десятиліть.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5155
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація