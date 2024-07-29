Пенсіонерка з Калуша зробила собі подарунок на день народження та розбагатіла на 190 000 гривень

Пенсіонерка з Калуша Івано-Франківської області стала переможницею лотереї "Лото-Забава", вигравши 190 000 гривень.

Про це повідомляє msl.ua.

Щасливицю звуть Марія. Лотерейні білети вона придбала у подарунок собі на день народження.

"Час від часу я купую лотереї, і оскільки наближався мій день народження, я вирішила зробити собі символічний подарунок у вигляді трьох лотерейних білетів. Мабуть, усі вірять у дива чи очікують на сюрпризи у свій день народження, тому весь святковий тиждень я відчувала, що щось хороше має статися", — пригадала вона.

Сюрприз вдався: один із лотерейних білетів приніс їй виграш у розмірі 190 000 гривень.

"Я повернулася додому неймовірно щаслива, а тут приходить мій брат і каже: "Слухай, я десь прочитав, що у Калуші виграли у "Лото-Забава", ти часом не купувала лотереї? Може, це тобі пощастило?". А я йому: "Ну сідай, зараз я тебе здивую!". Він був шокований новиною", - поділилася жінка.

Українка також зазначила, що ще не вирішила на що витратить виграш: "Як то кажуть, будемо бачити. Але це чудове доповнення до моєї невеликої пенсії".

Нагадаємо, 27-річний електромонтер із Житомира став мільйонером, надихнувшись відео у Facebook. Він вирішив зіграти в лотерею.

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