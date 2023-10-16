Пенсіонерка забула в автобусі сумку, де було 206 тисяч доларів (фото)

Вона завжди носить усі гроші з собою після того, як її будинок пограбували.

У Китаї пенсіонерка залишила в автобусі сумку, де були цінності на суму понад 1,5 мільйона юанів (206 000 доларів США).

Про це пише South China Morning Post.

Жінка, яка набула звички носити з собою усі свої гроші, куди б вона не прямувала, залишила цінні речі на борту автобуса в Шанхаї.

На щастя, її майно було повернуто через декілька годин. Інцидент стався 5 жовтня, коли 60-річна жінка на прізвище Сунь сіла в автобус у міському районі Мінхан.

Пенсіонерка забула в автобусі сумку з купою грошей / Фото: Douyin

На кадрах з камери спостереження видно, як вона поклала червону сумку на панель за водійським сидінням. Усередині було 5000 юанів (685 доларів США) готівкою, її посвідчення особи та картки соціального страхування, декілька банківських книжок та боргові сертифікати.

Загальна вартість цих предметів становила понад 1,5 мільйона юанів.

Пенсіонерка забула в автобусі сумку з купою грошей / Фото: Douyin

Вийшовши з автобуса, жінка забула забрати сумку, але одразу ж зателефонувала до автобусної компанії, коли зрозуміла, що сталося.

Наступного дня жінка вирушила до автобусної компанії та виявила, що всі її цінності цілі.

Пенсіонерка забула в автобусі сумку з купою грошей / Фото: Douyin

Коли її запитали, чому вона всюди брала з собою свої заощадження, жінка розплакалася.

"Мій будинок пограбували минулого року. Але, на щастя, таких речей, як банківські книжки, не забрали. Я не почувалася в безпеці, залишаючи їх у будинку, тому завжди брала їх із собою", — сказала вона. "Коли я зрозуміла, що всі мої гроші зникли, я так розхвилювалася, що заплакала… Нарешті знайшла свої гроші. Я зустріла добросердечних людей".

Нагадаємо, жінка запросила подругу в гості, а потім виставила їй шокувальний чек. Вона надіслала детальний рахунок.

Читайте також: