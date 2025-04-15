Пенсіонери залишили життя на землі та вирушили у 15-річний круїз: скільки вони заплатили (фото)

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Пенсіонери залишили свій будинок, бізнес і життя на землі, щоб жити на борту круїзного лайнера, який подорожуватиме світом протягом 15 років.

55-річні Ланетт і Йоган Канени розповіли в інтерв’ю Daily Mail, що розпочали свою епічну пригоду в середині 2024 року на борту лайнера Villa Vie Odyssey.

Це житлове судно, яке протягом наступних трьох років зупинятиметься в 425 портах у 147 країнах, але оренда, яку вони сплачують, замикає їх у кімнаті на 15 років.

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Ланетт і Йоган думали, що такий спосіб життя, який вони ведуть зараз, притаманний лише мільйонерам, і були приголомшені, коли дізналися, що можуть приєднатися до «Одіссеї» за меншу суму, ніж їхня вартість життя на Гаваях, де вони проживали протягом 10 років.

Подорож пари відбувається за системою «все включено», що містить їжу, напої, Wi-Fi та прибирання — і все це за $3500 на місяць. За словами пари, це чудова ціна, якщо врахувати, що мешканці суші платять за оренду або іпотеку, продукти, реєстрацію автомобіля/плату за проїзд/паливо, електрику, воду і все інше.

«У нас був бізнес із прокату автомобілів, який ми продали, щоб мати змогу дозволити собі наш будиночок», — розповів Йоган. «Люди думають, що ми дуже багаті, бо можемо це робити, але це дешевше, ніж наша оренда і витрати на проживання на Гаваях. Це для нормальних людей».

Ланетт і Йоган Канени / Фото: Facebook/Living Life on a Cruise

Йоган і Ланетт не самотні у своїй кардинальній зміні способу життя: багато пенсіонерів вирішують відмовитися від утримання будинку заради гострих відчуттів у морі. Багато людей вважають це дешевшим варіантом, який дозволяє їм викреслити декілька пунктів зі своїх списків бажань.

Подружжя відвідало понад 25 країн лише за вісім місяців своєї 15-річної подорожі і насолоджуються часом, який їхній корабель проводить у кожному місці.

На відміну від традиційних круїзних лайнерів, які заходять і виходять з порту протягом одного дня, Villa Vie Odyssey проводить декілька днів у кожному порту.

«У нас немає стратегії виходу, нам обом по 55, нам більше нічого не потрібно. Ми просто хочемо пригод і вражень. Ми пройшли шлях від 31 машини до жодної», — каже Йоган. «Так добре не мати жодних обов’язків — нам перуть білизну і міняють простирадла двічі на тиждень».

Ланетт і Йоган Канени / Фото: Facebook/Living Life on a Cruise

Багато людей, які розглядають круїз як варіант для себе, стикаються з ідеєю залишити сім’ю, але це не проблема на Odyssey — друзі та сім’я можуть відвідувати до 28 днів у власному номері, і це безкоштовно.

«Обслуговування надзвичайне, ми почуваємося королівськими особами — вони навіть вклоняються нам. Ні про що не шкодую, мені подобається такий спосіб життя», — сказала Ланетт. «Зважаючи на те, що орендна плата зростає по всьому світу, це буде новий спосіб життя».

Йоган і Ланетт документують свій круїзний спосіб життя на своєму каналі YouTube: Living Life On A Cruise. У них майже 30 000 підписників і мільйони переглядів від людей, які зацікавлені в тому, щоб жити круїзним життям на повну ставку.

Нагадаємо, жінка купила дім на круїзному лайнері, де люди голосують, куди плисти далі.