Пентагон опублікував відео НЛО: їх фіксували американські пілоти

Розсекречені кадри з аномальними явищами, які спостерігали у 2007-2021 роках, з’явилися у відкритому доступі.

Міністерство оборони США запустило веб-сайт, призначений для загальнодоступної інформації про НЛО. Зокрема, тут публікують розсекречені фото та відео аномальних явищ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Пентагону генерала Пета Райдера.

На одному з відео, яке зняв пілот ВМС США і яке було розсекречене минулого року, видно кулеподібний об’єкт, що пролітає повз камери з неймовірною швидкістю.

Зазначається, що ці дивні явища фіксували американські пілоти від 2007 до 2021 року.

Також читайте США ремонтують кораблі інопланетян – експрацівник американської розвідки

Згідно з опублікованими описами НЛО, найбільш поширеними їхніми характеристиками є те, що вони круглі, помітні на висоті приблизно від 10 000 до 30 000 футів (тобто приблизно від 3 до 9 км), розміром 1-4 метри, білі, сріблясті або напівпрозорі.

На цьому ресурсі також міститься розділ поширених запитань, а також посилання на офіційні звіти, стенограми, прес-релізи та інші ресурси, які можуть бути корисними для громадськості.

Веб-сайтом керує підрозділ Міноборони США All-Domain Anomaly Resolution Office або AARO. Його місія полягає в тому, щоб “мінімізувати технічну та розвідувальну несподіванку невстановлених аномальних явищ поблизу зон національної безпеки”.

Пентагон опублікував відео НЛО

Нагадаємо, 26 липня цього року троє американських військових пілотів у відставці дали свідчення на слуханнях у Палаті представників США щодо непізнаних аномальних явищ, відомих як НЛО. Вони стверджують, що ці спостереження є проблемою національної безпеки.

Читайте також: