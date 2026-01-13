Секс-іграшка / © Freepik

Реклама

Канадський секс-шоп Bonjibon з Торонто несподівано отримав два офіційні листи від Міністерства оборони США з проханням припинити відправлення товарів для дорослих до Бахрейну.

Документи знайшлися у коробках із повернутими замовленнями, пише CTV News Toronto.

Як згадує співзасновниця магазину Грейс Беннетт, обидва листи надійшли з інтервалом приблизно в місяць протягом літа.

Реклама

«Ми навіть не знали, що товар був відправлений до Бахрейну, поки він не повернувся до нас через декілька місяців, і це просто розкрило всю цю… кумедну ситуацію», — розповіла 34-річна Беннетт в інтерв’ю.

Онлайн-магазин, що спеціалізується на товарах для сексуального здоров’я, після запуску 2019 року доставляв замовлення по всьому світу. Втім, через різні закони та обмеження щодо імпорту інтимної продукції компанія згодом звузила географію доставок.

За словами Беннетт, Bonjibon не здійснює доставку до Бахрейну напряму, однак часто відправляє замовлення на військові бази. Саме тому вона припускає, що посилки могли бути переслані військовослужбовцям, які перебувають у цій країні.

Додаткові труднощі для бізнесу виникли торік через митні обмеження США, запроваджені за президентства Дональда Трампа. Через це замовлення регулярно затримувалися на кордоні або поверталися назад.

Реклама

Одного разу менеджер складу звернув увагу на пошкоджену коробку з порушеними гігієнічними пломбами. Усередині лежав лист із печаткою Міністерства оборони США, яке за адміністрації Трампа було перейменоване на «Міністерство війни».

Лист був надісланий логістичним центром Центрального командування ВМС США в Бахрейні.

«Під час перевірки безпеки Бахрейнською митницею у пакунку, адресованому вам, було виявлено порнографічні матеріали та/або пристрої. Цим листом повідомляємо вас, що ваша посилка була повернута відправнику», — йдеться у документі з темою «Виявлення предметів для дорослих під час рентгенівської перевірки пошти».

У листі також наголошується: «Порнографічні матеріали або пристрої заборонені до ввезення на територію Королівства Бахрейн».

Реклама

Лист / © ctvnews.ca

Беннетт не уточнила, які саме товари були в посилках, однак припустила, що звернення адресувалися саме військовослужбовцям.

«По суті, нас попросили «припинити надсилати анальні пробки до Бахрейну», — сказала вона з іронією.

Водночас Беннетт звернула увагу на певний парадокс ситуації.

«Ми не судимо — ми хочемо, щоб люди почувалися впевнено і замовляли те, що хочуть. Але є дивна суперечність між тим, що військовослужбовець у чужій країні замовляє такі речі і не знає, що вони там незаконні».

Реклама

Пентагон відмовився коментувати ситуацію, заявивши, що «не має що сказати».

Згідно з інструкціями Транспортного командування США, порнографічні матеріали, включно з секс-іграшками, наручниками та еротичними журналами, є грубим порушенням законодавства Бахрейну.

Клієнтам, чиї замовлення не дійшли до адресатів, компанія повернула кошти.

«У цій історії багато кумедного, і ми можемо з цього посміятися. Але водночас мені щиро шкода, що люди не отримали свої замовлення», — додала Беннетт.

Реклама

Щоб увічнити інцидент, обидва листи з Пентагону оформили в рамки та повісили в офісах компанії в Торонто і Британській Колумбії — у блискучих оправах.

Нагадаємо, як поліція три години рятувала секс-іграшку.