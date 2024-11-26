Перебували в одиночних камерах: ув'язнені зачали дитину, жодного разу не зустрівшись

У США двоє ув'язнених, які перебувають в одиночних камерах, вигадали "надзвичайно незвичайний" спосіб завагітніти, навіть не зустрічаючись.

Про це пише Daily Mail.

29-річна Дейзі Лінк народила дівчинку 19 червня, відбуваючи покарання у виправному центрі "Тернер Гілфорд Найт" у Західному Маямі-Дейд, штат Флорида. На той момент вона перебувала за ґратами вже близько двох років, відбуваючи покарання без права на заставу за вбивство свого хлопця. Вагітність збентежила сім'ю Лінк, яка припустила, що вона зазнала сексуального насильства і вимагала внутрішнього розслідування. Але тепер з'ясувалося, що батьком дитини є інший ув'язнений, 23-річний Джоан Депаз, якого також звинувачують у вбивстві.

Ці двоє ніколи не зустрічалися віч-на-віч, і на запитання, чи вони коли-небудь торкалися одне одного, Депаз відповів: "Ніколи, як Діва Марія". Замість цього, як пояснила пара, Депаз передавав свою сперму через вентиляційні отвори в їхніх камерах.

"Ви стукаєте в нього і чуєте людей із різних поверхів", - розповіла Лінк. "Можна було стати на унітаз і фактично розмовляти з ними".

Через вентиляційні отвори між двома ув'язненими зав'язалися романтичні стосунки, вони обмінювалися записками та фотографіями.

"Перебуваючи в ізоляції так довго, ви починаєте проводити години і години, розмовляючи з цією людиною, знаєте, до такої міри, що здається, ніби ви перебуваєте з нею в одній кімнаті", - пояснила Дейзі.

Зрештою, Депаз поділився своєю мрією колись мати дитину: "Я не зможу зробити це ще дуже довго. Тож якби мені довелося когось обирати, знаєш, це була б ти". І вона відповіла: "Так, ми могли б це зробити".

Зі свого боку, Лінк сказала, що не знає, яка її доля. "Якщо ми збираємося зустрічатися, то нехай це буде щось грандіозне, розумієте?" - сказала вона. "Якщо це спрацює, то спрацює. Але це точно спрацювало".

Потім пара розробила план, за яким Депаз передавав свою сперму Лінк, використовуючи ланцюжок постільної білизни.

"Я запаковував сперму в поліетиленову плівку щодня по п'ять разів на день протягом місяця", - пригадав він. "Він скручував її майже як сигарету і прикріплював до мотузки, яка була у вентиляції, а я протягувала її через неї", - додала дівчина. "Звідти я помістила його всередину, знаєте, аплікатори від дріжджової інфекції? Я поміщала її всередину, а потім звідти, так, я вводила її".

Вона сказала, що їй знадобилося лише декілька спроб, а коли дізналася, що вагітна, була "дуже схвильована" і "в екстазі".

"Я не можу повірити, що це спрацювало", - сказала Лінк. "Я думаю, що все сталося не просто так. Вона диво-дитина. Вона – благословення".

Доктор Фернандо Акерман, медичний директор Центру репродуктивної медицини Маямі, сказав, що шанси на те, що їхній план призведе до успішної вагітності, невеликі, але не неможливі. "За нашими оцінками, ймовірно, їхні шанси становили менше п'яти відсотків, але це не означає, що вони дорівнювали нулю", - сказав він. "Тож це абсолютно незвичайний випадок. Наскільки мені відомо, я ніколи не чув і не читав нічого подібного".

Лінк і Депаз зараз перебувають в різних в'язницях, але все ще розмовляють телефоном і бачаться з дочкою, яка зараз живе з матір'ю Депаза, відеозв'язком.

"Вона може бути ким завгодно", - каже Лінк про свою донечку. "Я думаю, що з неї вийде щось велике".

Тим часом, представники виправних установ Маямі-Дейд кажуть, що внутрішнє розслідування успішної схеми цієї пари триває.

Нагадаємо, вбивця після 20 років ув'язнення влаштував банкет біля будинку жертви. Автомобіль під'їхав до сільського подвір'я, а гості заходили під звуки петард, створюючи святкову атмосферу.

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