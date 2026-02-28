Перед посадкою в літак жінку охопило дивне передчуття і недарма: що було потім

Пасажирка в літаку

Подорожі літаком часто стають випробуванням на толерантність, адже перебування у замкнутому просторі з незнайомцями вимагає дотримання базових правил ввічливості. Проте інколи ці негласні норми грубо порушуються, як це сталося з однією з пасажирок. Жінка стверджує, що відчувала наближення неприємностей ще до того, як літак піднявся у повітря.

Про це пише Newsweek.

Зайнявши своє законне місце біля вікна, мандрівниця відчула незрозумілу тривогу. Вже за кілька хвилин її передчуття матеріалізувалися у вигляді чоловіка із сусіднього ряду.

Незнайомець раптово вирішив, що має повне право скористатися «її» ілюмінатором. Він просто став у проході та почав пильно заглядати у вікно, розташоване впритул до крісла жінки, абсолютно ігноруючи її особистий простір.

«Коли чоловік у ряду перед вами вирішує, що ваше вікно належить йому», — так пасажирка прокоментувала відеодоказ інциденту, який вона виклала у TikTok.

Згодом авторка видалила ролик, проте ситуація вже встигла набути розголосу. Залишилося незрозумілим, чи сидів чоловік біля проходу та чи просив він дозволу наближатися до чужого вікна, але для жінки ця ситуація стала джерелом сильного стресу.

Історія, опублікована Newsweek, миттєво стала вірусною та розділила інтернет-спільноту. Частина користувачів різко засудила дії чоловіка, назвавши таку поведінку неприпустимим та грубим вторгненням в особисті межі.

Водночас знайшлися й ті, хто закликав до поблажливості. Деякі коментатори припустили, що для чоловіка це міг бути перший політ у житті, тому він просто хотів подивитися на зліт. Радикальніші користувачі пропонували власниці місця біля вікна просте вирішення проблеми: мовчки закрити шторку ілюмінатора і припинити конфлікт на корені.

Аналітики зазначають, що подібні курйози є симптомом ширшої проблеми — відсутності єдиного розуміння авіаційного етикету. Все частіше пасажири вступають у публічні суперечки щодо розподілу особистого простору та розміщення ручної поклажі.

Яскравим прикладом є нещодавній інцидент на рейсі компанії Delta Air Lines, де пасажир виявив чужу сумку під своїм сидінням. Хоча правила перевізників чітко регламентують, що речі мають зберігатися під кріслом попереду або на верхній полиці, на практиці ігнорування цих норм регулярно призводить до напружених ситуацій ще до початку польоту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня стюардеса British Airways Джейн Гоукс розповіла, чому пасажирам не варто обирати місця у хвостовій частині літака. Її порада пов’язана не з безпекою, а зі зниженням рівня джетлагу після перельоту.