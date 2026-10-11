Перед смертю люди частіше бачать яскраві сни та незвичайні видіння: що вони означають

Сни / © pexels.com

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Люди на останніх етапах життя нерідко розповідають про надзвичайно реалістичні сни та видіння, у яких зустрічають померлих родичів, друзів або навіть улюблених домашніх тварин. Такі переживання можуть приносити душевне полегшення, допомагати примиритися з думками про завершення життя та налагоджувати емоційний зв’язок із близькими. Водночас деякі видіння викликають страх і тривогу.

Про це йдеться в дослідженні італійських науковців із медичного закладу Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, результати якого опублікували в науковому журналі Death Studies, пише egeszsegkalauz.hu.

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До опитування залучили 239 фахівців паліативної допомоги, зокрема лікарів, психологів, медсестер і волонтерів хоспісів.

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Які сни бачать люди наприкінці життя

У науковій літературі такі переживання називають снами та видіннями наприкінці життя (end-of-life dreams and visions, ELDV). За спостереженнями медичних працівників, один із найпоширеніших сюжетів — зустріч із людьми, які вже померли.

Пацієнти розповідають, що бачать померлих членів родини, друзів, а іноді й домашніх улюбленців, яких втратили раніше. Ці переживання відрізняються від звичайних снів своєю яскравістю та реалістичністю. Люди часто описують їх так, ніби події відбувалися насправді.

Серед інших образів, які повторюються в розповідях пацієнтів, — старі фотографії та спогади, тунелі й яскраве світло, сходи, незнайомі дороги та білий кінь, що мчить уздовж морського узбережжя.

В одному з описаних випадків пацієнтці наснився померлий чоловік, який сказав їй, що чекає на неї. Інша людина бачила себе босоніж, коли намагалася дістатися до відчинених світлих дверей.

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Дослідники зазначають, що подібні сни можуть мати заспокійливий ефект. Вони допомагають людям осмислювати складні переживання, згадувати важливі моменти життя та говорити з рідними про почуття, страхи й майбутнє прощання.

Чому деякі видіння викликають страх

Не всі такі переживання приносять полегшення. Деякі пацієнти розповідають про тривожні образи, які викликають сильний страх. Зокрема, в одному з випадків людина бачила чудовисько з обличчям матері.

За спостереженнями фахівців, неприємні видіння можуть супроводжуватися невирішеними внутрішніми конфліктами, давніми образами або емоційними переживаннями, з якими людина не змогла впоратися.

Керівниця дослідження Еліза Рабітті наголошує, що пацієнти часто не розповідають про такі сни, оскільки бояться насмішок, осуду або звинувачень у психічних порушеннях. Через це значна частина подібних переживань залишається поза увагою медиків і близьких.

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Науковці радять не знецінювати розповіді пацієнтів і не поспішати пояснювати незвичайні переживання виключно порушеннями свідомості. Важливо уважно вислухати людину, з’ясувати, які емоції викликають видіння, і за потреби забезпечити психологічну підтримку.

Чим такі видіння відрізняються від делірію

Водночас незвичайні переживання наприкінці життя не можна автоматично вважати лише психологічною реакцією. Важливо відрізняти їх від делірію — гострого порушення свідомості, яке може супроводжуватися дезорієнтацією, змінами уваги та сприйняття.

Делірій може виникати через інфекції, зневоднення, порушення обміну речовин, сильний біль або побічну дію деяких ліків. На стан також можуть впливати нестача кисню, висока температура та погіршення роботи внутрішніх органів.

Крім того, певні знеболювальні та заспокійливі препарати здатні спричиняти яскраві сни або зміни сприйняття. Тому медичним працівникам важливо оцінювати не лише зміст переживань, а й загальний стан пацієнта, характер і тривалість симптомів.

Якщо людина раптово втрачає орієнтацію, не впізнає близьких, стає вкрай збудженою або її поведінка різко змінюється, необхідно повідомити медичний персонал. Такі симптоми потребують належної оцінки фахівців.

Як близьким реагувати на розповіді про сни

Рідним буває непросто слухати, як близька людина розповідає про зустрічі з померлими або бачить те, чого інші не помічають. Проте дослідники радять не поспішати заперечувати її досвід або намагатися одразу знайти йому пояснення.

Натомість можна спокійно запитати, що саме людина бачила, які почуття переживала та чи було їй страшно. Це допоможе краще зрозуміти її стан і дасть можливість відкрито говорити про те, що турбує.

Якщо видіння приносять заспокоєння, розмова про них може стати важливим моментом емоційної близькості. Якщо ж вони викликають страх або сильне занепокоєння, варто повідомити про це медичну команду.

Дослідники наголошують: не обов’язково визначати, чи мають такі переживання духовне значення, чи пов’язані з роботою мозку, пам’яттю та особливостями сну. Важливо поважати почуття пацієнта, не нав’язувати йому непідтверджених пояснень і водночас не ігнорувати можливі медичні причини змін у сприйнятті.

Такі спостереження також демонструють важливість паліативної допомоги, яка передбачає не лише полегшення фізичних симптомів, а й підтримку психологічного стану людини. Уважне ставлення, можливість говорити про власні переживання та своєчасна допомога фахівців можуть зробити останній період життя гіднішим і спокійнішим.

Як ми писали, тривожні сни часто пов’язані зі стресом і денними переживаннями. Водночас психологи зазначають, що вони можуть бути не лише відображенням емоційного напруження, а й способом, за допомогою якого мозок опрацьовує страхи та допомагає психіці адаптуватися до складних ситуацій. Дослідження показали, що емоційно насичені сни можуть бути пов’язані з кращим психологічним відновленням. Щоб зменшити кількість неприємних сновидінь, фахівці радять перед сном відкласти робочі справи, обмежити користування телефоном і присвятити час спокійним заняттям.

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