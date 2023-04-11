Перед Великоднем під час служби у храмі "заплакала" статуя Діви Марії: як відреагували віряни (фото)

В Еквадорі під час служби перед Великоднем 7 квітня "заплакала" статуя Діви Марії. Здивовані віряни почали все знімати на відео, а потім впали навколішки та благали Богородицю пробачити їхні гріхи.

Про це пише mirror.co.uk.

Стверджується, що статуя "заплакала" під час богослужіння у Велику п'ятницю, 7 квітня, в парафіяльній церкві Богородиці Надії в кантоні Ла Лібертад, Еквадор.

Прихожани церкви були приголомшені дивом. Деякі дістали свої телефони, щоб записати цей момент, в той час як інші - впали на коліна, благаючи про прощення.

Фото: mirror.co.uk

Повідомляється, що статуя "плакала" протягом трьох хвилин. Багато вірян рушили до церкви після того, як новина про "диво" поширилася довколишніми населеними пунктами.

"Парафіяни підійшли до мене і сказали, що Богородиця плаче. Я підійшов і спочатку подумав, що це штучні сльози на образі, але потім побачив, що три сльози витекли з її лівого ока", - каже координатор парафії Відер Вівас.

Відомо, що після цього єпархія почала встановлювати, чи не мали ці сльози штучного походження.

Нагадаємо, оприлюднено перші результати досліджень статуї Діви Марії, яка щомісяця плаче “кривавими сльозами” на березі озера Браччано за кілька кілометрів від Рима. Рідину, яка з’являється на обличчі статуї, визнали “сумісною зі свинячою кров'ю”.

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