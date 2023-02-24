Перед весіллям наречена побачила, як її майбутнього чоловіка в туалеті годує мама грудьми

Жіннка Джорджі Мітчелл розповіла шокувальну історію, яку їй переповіли візажисти. Перед весіллям наречена застала у туалеті свого майбутнього чоловіка, якого мама годувала грудьми.

Про це вона розповіла у подкасті The Unfiltered Bride співведучій Бет, пише Ladbible.

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За словами Мітчелл, нареченій потрібно було сходити в туалет безпосередньо перед церемонією і коли в она зайшла до вбиральні, побачила шокувальну картину - її майбутнього чоловіка мама годувала грудьми. Те, що вона побачила, було достатньо, щоб скасувати весілля.

На запитання ведучої, чи підозрювала наречена про це, вона відповіла, що не здогадувалася, що її потенційний чоловік усе ще ссав груди своєї матері. Як так сталося, що у жінки вироблялося молоко, більше всього тому, що вона, очевидно, постійно це робила.

У Мережі опублікували відео, його переглянули сотні тисяч разів. Та згодом воно було видалене.

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