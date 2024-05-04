Передвісник стихійного лиха: "річка з багатоніжок" налякала людей – відео

Нещодавно в гірській місцевості Тайваню помітили повільну річку з багатоніжок, які повзли землею в унісон.

Про це пише Oddity Central.

27 квітня туристи, які відвідували Національний парк Сюе-Па в центральній частині Тайваню, стали свідками незвичайного явища, якого місцеві гіди ніколи раніше не бачили.

Супроводжуючи групу з семи туристів через територію на захід від лісової дороги Далу, Ян Сяочжун, гід з 11-річним стажем, помітив, що знайома йому стежка, здавалося, була вкрита опалим листям. Спочатку він подумав, що коричневе листя, мабуть, було принесене на землю сильними дощами, але потім зрозумів, що листя насправді рухається. Придивившись уважніше, виявилося, що листя – це багатоніжки, тисячі яких рухаються в одному напрямку, немов жива річка.

Ян швидко дістав свій телефон і зафільмував річку багатоніжок, адже за всі роки роботи в національному парку Хсуе-Па він ніколи не бачив нічого подібного.

Пізніше він розповів журналістам, що маса рухомих членистоногих була до чотирьох метрів завширшки і, схоже, простягалася на понад 50 метрів у довжину. Гід розповів, що налякані туристи відчули мурашки шкірою.

Гід сказав, що це дивне явище наштовхнуло його на думку, що це може бути передвісником стихійного лиха, і він точно не єдиний, хто так думає. Після того, як відео облетіло Мережу, люди почали телефонувати співробітникам національного парку Сюе-Па, щоб запитати, чи це нормальне явище, чи може це бути ознакою того, що скоро станеться великий землетрус. Зрештою, кажуть, що тварини мають шосте чуття щодо таких речей.

Відео міграції багатоніжок, вочевидь, справило настільки сильний вплив на людей, що Національному парку Сюе-Па довелося випустити заяву, в якій перепросили за розпалювання ажіотажу і запевнили всіх, що річка багатоніжок – цілком природне явище, найімовірніше, спричинене екологічними або погодними змінами. Парк також перепросив за те, що його співробітник опублікував відео, яке спричинило таку паніку, і пообіцяв уникати подібних ситуацій у майбутньому.

Нагадаємо, минулого року в Індії людей неабияк налякав "дощ зі стрічкових хробаків". Мешканці поховалися у домівках та зачинили крамниці.

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