Перехожі розбили скло, щоб врятувати немовля із замкненої машини у шалену спеку – відео

Очевидці зняли на відео момент, як батько відчайдушно намагався проникнути до своєї машини після того, як випадково замкнув ключі та дитину всередині у шалену спеку.

Інцидент стався на автостоянці в Арлінгтоні, штат Техас, США. Температура надворі була 37 градусів за Цельсієм.

Перехожі швидко кинулися йому на допомогу. Так, один чоловік ударив молотком у лобове скло і пробив у ньому дірку. Далі жінка пролізла через отвір і віддала немовля, ймовірно, батькові.

Ролик став вірусним у Мережі, зібравши понад 5,5 млн переглядів. У коментарях користувачі зізналися, що дуже хвилювалися за дитину.

Бідолашний малюк! Зараз у Арлінгтоні така спека

Сподіваюся, з дитиною все гаразд

Боляче дивитися. Навіть страшно уявити, що могло статися

Дякувати Богові, що це не закінчилося трагедією

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як собака врятував господарку з рідкісною хворобою. Пес дістав пігулки та воду з холодильника.

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