Перехожі розбили скло, щоб врятувати немовля із замкненої машини у шалену спеку – відео

Батько дитини випадково замкнув ключі від авто всередині.
Очевидці зняли на відео момент, як батько відчайдушно намагався проникнути до своєї машини після того, як випадково замкнув ключі та дитину всередині у шалену спеку.
Інцидент стався на автостоянці в Арлінгтоні, штат Техас, США. Температура надворі була 37 градусів за Цельсієм.
Перехожі швидко кинулися йому на допомогу. Так, один чоловік ударив молотком у лобове скло і пробив у ньому дірку. Далі жінка пролізла через отвір і віддала немовля, ймовірно, батькові.
@lindahdz91 Baby locked in car.. hope baby is okay not sure who vehicle or whos baby it is #awarness #baby #harlingen #956 ♬ original sound - user4362240051779
Ролик став вірусним у Мережі, зібравши понад 5,5 млн переглядів. У коментарях користувачі зізналися, що дуже хвилювалися за дитину.
- Бідолашний малюк! Зараз у Арлінгтоні така спека
- Сподіваюся, з дитиною все гаразд
- Боляче дивитися. Навіть страшно уявити, що могло статися
- Дякувати Богові, що це не закінчилося трагедією
Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як собака врятував господарку з рідкісною хворобою. Пес дістав пігулки та воду з холодильника.
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