Перекладіть один сірник за 11 секунд, щоб виправити рівність: цікава головоломка

Головоломка з сірниками - завдання для геніїв, але ви тоже можете бути серед них

Любите вирішувати головоломки зі сірниками. Ми підготували для вас нове завдання, яке потрібно розв’язати за обмежений час.

Ви маєте лише 11 секунд, щоб визначити, куди потрібно перемістити один-єдиний сірник, щоб зробити рівність правильною. Готові випробувати свої сили?

Перед вами математичний вираз: 7−9+2=1. На перший погляд, відповідь ніби близька до правильної, але все ж неправильна. Вам потрібно знайти, який елемент змінити, щоб рівняння стало вірним.

Якщо готові прийняти виклик, запустіть секундомір і почніть думати. Якщо вдасться знайти правильне рішення всього за 11 секунд – вітаємо! Це свідчить про неабияку кмітливість і здатність до логічного мислення. Але навіть якщо ви витратите трохи більше часу, не засмучуйтеся – головне тренувати мозок і отримувати задоволення від процесу.

Цікаву головоломку можна запропонувати друзям чи рідним, щоб перевірити, наскільки швидко вони зможуть знайти правильне рішення. До того ж це чудовий спосіб розважитися разом!

А тепер переходимо до відповіді. Щоб рівняння стало правильним, потрібно перемістити один сірник у цифрі 2, перетворивши її на 3. Таким чином, рівність набуде вигляду 7−9+3=1, що є правильним виразом.

Відповідь на головоломку з сірниками

Як бачите, все досить просто – особливо, коли вже знаєш відповідь.

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