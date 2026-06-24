Перекладіть один сірник і виправте помилку: цікава головоломка

Головоломка з сірниками

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Цей математичний вираз спочатку здається абсолютно абсурдним і помилковим, адже кожен знає, що сума 4 і 9 не дорівнює 3.

Проте не варто поспішати з висновками, оскільки перед нами класична логічна задача, яка перевіряє винахідливість і здатність мислити нестандартно, а не просто знання шкільної арифметики.

Для розв’язання цієї загадки потрібно змінити положення лише одного сірника так, щоб вираз набув правильного математичного змісту, при цьому не можна ламати елементи або додавати нові деталі.

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Подібні завдання є чудовим тренуванням для розуму, оскільки вони змушують відійти від звичних шаблонів сприйняття і тренують когнітивну гнучкість, уважність та пам’ять. Коли людина шукає вихід із такої ситуації, її мозок активізує приховані ресурси, що перетворює розвагу на корисну інтелектуальну зарядку. Секрет розв’язання криється в тому, щоб уважно придивитися до контурів цифр і знайти той єдиний елемент, переміщення якого виправить усю картину.

Рішення є досить простим і витонченим, якщо поглянути на цифри під іншим кутом. Потрібно взяти один сірник із верхньої правої частини цифри 9, через що вона перетвориться на 5, і перенести його д о3, додавши елемент ліворуч зверху, щоб вона стала 9.

Таким чином, після цієї єдиної маніпуляції ми отримуємо цілком правильну та логічну рівність, де 4 плюс 5 дорівнює 9.

Рішення головоломки

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