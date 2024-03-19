Переконав друг: студент ампутував ноги, щоб отримати 1,3 мільйона доларів

Студент університету на Тайвані, який ампутував ноги в надії отримати страхову виплату в розмірі 1,3 мільйона доларів, був заарештований за підозрою в шахрайстві.

Про це пише Business Insider.

23-річний хлопець, ідентифікований лише за прізвищем Чжан, занурив ноги у відро з сухим льодом на понад 10 годин, щоб отримати такі сильні обмороження, щоб йому знадобилася подвійна ампутація.

Тайванське бюро кримінальних розслідувань заявило, що шкільний друг Чжана, якого називають лише Ляо, переконав його здійснити страхову аферу.

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Ляо, якому також 23 роки, зазнав збитків від торгівлі криптовалютою, і він обманом змусив Чжана підписати юридичну записку, яка зобов'язувала його виплатити близько 800 000 доларів, за даними слідства.

За даними Taiwan News, Ляо сказав Чжану, що його переслідують гангстери.

За словами слідчих, 26 січня 2023 року Ляо і Чжан каталися вночі Тайбеєм на мотоциклі, бажаючи представити заяву про те, що Чжан отримав обмороження під час їзди на транспортному засобі пізно ввечері.

За декілька днів до цього Чжан купив декілька дорогих полісів страхування життя, туристичного страхування і страхування від нещасних випадків, повідомили в прокуратурі.

Після поїздки на мотоциклі Чжан замочив ноги в сухому льоду і був госпіталізований до лікарні. Але медичний персонал зрозумів, що щось не так, коли оглядав його. На його ногах не було слідів взуття або шкарпеток, а ушкодження мали симетричний вигляд, що не відповідає природному обмороженню, зазначають слідчі.

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Погода в ніч проти 26 січня також не була близькою до мінусової, а найнижча температура становила близько 5 градусів за Цельсієм.

"Оскільки Тайвань є субтропічним регіоном, випадки сильного обмороження, що вимагає ампутації, є нечуваними через природні кліматичні умови", - йдеться в заяві бюро.

Ноги Чжана були ампутовані нижче литки через обмороження, але про його випадок було повідомлено владі, стверджують у прокуратурі.

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Під час обшуку у Чжана і Ляо в листопаді поліція знайшла пластикове відро, яке використовувалося для заморожування ніг Чжана, страхові документи, білу полістирольну коробку для сухого льоду, вісім мобільних телефонів і планшет.

Ляо і Чжан були заарештовані 17 січня і звинувачуються в шахрайстві і пособництві в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, повідомило бюро.

Місцеві ЗМІ з посиланням на прокуратуру повідомили, що Чжан вимагав від одного страховика 7 200 доларів США, але ці гроші будуть конфісковані.

Деякі страховики та органи влади повідомляють, що рівень страхового шахрайства зростає після пандемії.

Нагадаємо, раніше американець також намагався провернути шахрайство зі страховкою. Він заплатив за те, щоб йому відрубали обидві ноги, і інсценував аварію на тракторі, щоб приховати це.

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