Переконав кинути роботу і піти за ним: як робот викрав 12 великих "колег" іншого виробника – відео

Вірусне відео, зняте камерами відеоспостереження у виставковому залі робототехнічної компанії, показує, як 12 великих роботів були "викрадені" роботом іншого виробника, який переконав їх "кинути роботу" і піти за ним.

Про це пише Oddity Central.

Протягом останнього тижня китайські соціальні мережі обговорювали дивний інцидент, який, як повідомлялося, стався ще в серпні у виставковому залі робототехнічної компанії в Шанхаї, але був оприлюднений лише нещодавно. На кадрах, знятих камерами спостереження, видно, як маленький робот пробирається вночі до виставкового залу і повільно під'їжджає до групи більших "колег", а потім вступає з ними в діалог. Запитавши їх, чи не працюють вони понаднормово, маленькому роботові вдається якось вмовити двох інших "піти додому" разом із ним, а потім за ними слідують решта 10 роботів. Спочатку більшість глядачів вважали відео постановочним і кумедним, але потім шанхайська робототехнічна компанія визнала, що її роботів справді "викрав" робот, створений іншим виробником.

"Ти працюєш понаднормово?" - запитує маленький робот у великого. "Я ніколи не звільняюся з роботи", - відповідає один з інших роботів. "То ти не йдеш додому?". "У мене немає дому". "Тоді ходімо зі мною додому", - каже маленький робот, перш ніж вийти з виставкового залу.

Коли двоє великих роботів починають слідувати за маленьким порушником, він вимовляє команду "Йди додому", і решта 10 гуманоїдів у залі також починають слідувати за ним.

Дивне відео привернуло чимало уваги в Інтернеті після публікації на Douyin, китайській версії TikTok, і хоча багато хто спочатку знайшов його кумедним, розвага перетворилася на почуття жаху, оскільки компанія, чиїх роботів "викрали", підтвердили, що воно було справжнім.

11 листопада представник компанії-виробника роботів із Ханчжоу підтвердив, що маленький робот, показаний на відео, був однією з їхніх моделей (Ербай) і що "викрадення" було справжнім, але сказав, що більше деталей буде розкрито пізніше. Потім шанхайська компанія підтвердила, що маленький робот якимось чином зміг отримати доступ до внутрішнього протоколу роботи їхніх "дроїдів" і відповідних дозволів, додавши при цьому, що для робота практично неможливо самостійно вступати в розмову і викрадати інших роботів.

Робот викрав 12 гуманоїдів іншого виробника / Фото: скриншот з відео

Пізніше компанія, що стояла за роботом-викрадачем, з'ясувала, що все це було задумано як тест. Вони зв'язалися з шанхайським виробником роботів і запитали, чи готові вони дозволити викрасти своїх роботів, і ті погодилися дозволити йому доступ до виставкового залу. Від цього моменту нічого не було інсценовано. Ербаю, роботу зі штучним інтелектом, дали команду переслідувати інших роботів, і "несподівано для всіх, він дійсно це зробив".

Одкровення про те, що робот зі штучним інтелектом спромігся виконати таку операцію, навіть у контрольованому середовищі, багато хто в китайських соціальних мережах назвав "жахливим".

Нагадаємо, нещодавно картину робота-гуманоїда продали на аукціоні за шалені гроші. Витвір мистецтва, згенерований за допомогою штучного інтелекту, вперше продали за понад 1 млн доларів.

Читайте також: