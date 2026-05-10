Переліт за 90 секунд: який авіарейс у світі вважають найкоротшим

У Шотландії продовжує роботу найкоротший у світі регулярний авіарейс, що з’єднує острови Вестрей та Папа-Вестрей в архіпелазі Оркні. Маршрут, внесений до Книги рекордів Гіннеса, та триває менш ніж за дві хвилини, а за сприятливих погодних умов переліт займає близько 90 секунд.

Відстань між островами становить лише 2,74 кілометра. Найшвидший офіційно зафіксований політ тривав 53 секунди.

Рейс обслуговує шотландська авіакомпанія Loganair, яка використовує невеликий восьмимісний літак Britten-Norman Islander. Авіасполучення між островами працює ще від 1967 року та залишається частиною транспортної системи Оркнейських островів.

У компанії пояснюють, що маршрут має важливе значення для місцевих жителів. Завдяки рейсу мешканці островів отримують доступ до медичних послуг, освіти, поштового сполучення та інших базових сервісів.

Особливу увагу до маршруту свого часу привернув пілот Стюарт Лінклейтер, який понад 24 роки працював на Оркнейських авіалініях. За цей час він здійснив близько 12 тисяч польотів і налітав понад 1,3 мільйона миль. Саме йому належить рекорд найшвидшого перельоту між Вестрей і Папа-Вестрей.

У 2025 році Loganair отримала новий чотирирічний контракт на обслуговування міжострівних рейсів Оркнейського архіпелагу. Він діятиме до 31 березня 2029 року.

