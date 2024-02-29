Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала дуже важливий день для України: "Запам'ятайте цю дату"

Тарологиня заявила, що у квітні 2024 року буде важливі домовленості.

Тарологиня та переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, якою буде ситуація на полі битви навесні 2024 року. Вона зазначила, що зараз стоїть питання про те, щоб втримати лінію фронту.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова у прямому етері зробила розклад на картах Таро щодо того, чи звільнять ЗСУ навесні 2024 року частину України. Вона наголосила, що зараз про це не йдеться, а метою України - є збереження територій.

"Буде максимальна оборона того, що ми маємо зараз. Наша задача укріпитись і піти вперед. 20-21 квітня - давайте запам'ятаємо цю дату. У ці дні ми чекаємо світового миру, світових домовленостей, важливого партнера. Тобто чогось дуже важливого, дуже корисного для нас", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог спрогнозував переформатування в Україні.

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