Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала міста, в яких буде небезпечно

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, чого очікувати жителям Запоріжжя, Дніпра, Харків, Херсона та Сум.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Ситуація в Запоріжжі найгірша навіть не від прильотів, а тому, що є небезпека. І це АЕС. Незпека залишається протягом 5-8 місців. Це - найдовший термін. Щодо Дніпра - від ударів по центральних частинах, вони перейдуться до ударів біля води, це може бути по мостах. Харків - чомусь ділять на 2 частини, одну хочуть знищити, іншу залишити. Херсон також обстрілюватимуть, але не з такою інтенсивність. У Сумах теж буде гучно", - сказала вона.

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