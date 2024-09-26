Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала небезпечні дні у жовтні: які місця треба уникати

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова назвала небезпечні дні у жовтні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яна Пасинкова зробила розклад карт Таро, щоб дізнатись небезпечні дати у жовтні

"Перші десять днів жовтня, 12-13 жовтня, 24, 28 жовтня. Останні два дні жовтень. Тобто жовтень складний", - сказала вона.

Також тарологиня назвала місця, які треба уникати.

"Знову літні люди, будинки у покинутих селах, морги, склади. Небезпека від води йде стабільно, це може бути і про отруєння, яке досі є. Небезпека для дитячих закладів, розважальних парків. Нехай таке не збувається", - сказала Яна Пасинкова.

Читайте також: