Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала небезпечні місця та дні у вересні

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова назвала небезпечні дні та місця у вересні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Для початку небезпечні дати — це небезпека для життя, обстріли, катастрофи. Це 2, 3, 10,17, 22, 23, 25 вересня", — сказала вона.

Яна Пасинкова також назвала небезпечні місця — це все, що стосується води.

"Переправи, мости — все, що їде біля води, все, що їде по воді. Пам'ятки смерті, місця смерті — це кладовища, будівлі з хрестом. У вересні також чекаємо на світову катастрофу, нас вона зачепить продуктами харчування", — сказала вона.

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