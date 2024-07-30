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Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала область, де можливий наступ окупантів: "Прорив буде не ніжками"

Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала область, де можливий наступ окупантів: "Прорив буде не ніжками"

Війна в Україні / Фото: ТСН.ua

Яна Пасинкова зробила нове передбачення.

Тарологиня та переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що прорив окупантів можливий у Донецький області.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.  

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Так, прориви з боку окупантів, на жаль, будуть найближчим часом. Це станеться там, де їх найбільше. Там, де люди перебувають найближче до захоплених території. Це - Донецька область. Прорив буде не ніжками, а завдяки "смерті з повітря". Тобто дрони та все, що прилітає", - сказала вона. 

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