Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точні дати, коли може закінчитись війна в Україні

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Наступний рік - аж до травня воєнні дії хвилями їдуть. Тобто не постійно, не на всій території. За наступний рік нарешті перекручується влада, не уточнюйте де, я дивлюсь без уточнень. Після цього все йде до миру. 5.10 цього року, 10.05 та 5.10 наступного року - запам'ятайте ці дати", - наголосила Яна Пасинкова.

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