Чи буде новий наступ на Херсон: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила підлі плани РФ

Яна Пасинкова вважає, що росіяни хочуть, щоб їм просто віддали українське місто.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, чи буде повторний наступ Росії на Херсон. Вона зазначила, що в окупантів наразі бракує для цього сил.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову її глядачі запитали про те, чи правда, що Україна евакуює із Херсона чиновників, на що вона зазначила, що - ні. Також відома тарологиня додала, що в окупантів немає сил та засобів, щоб повторно окупувати Херсон, проте у РФ є підлий план.

"Всі карти, які відповідають за якийсь воєнний рух, вони перегорнуті. Тобто сил для цього дуже мало. Але на що розраховують: на те, що відкриють ворота і пропустять", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Росію.

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