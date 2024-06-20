Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, чи застосує Росія ядерну зброю у війні проти України

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи застосує РФ у війні проти України ядерну зброю.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що держава-агресорка все ж може застосувати проти України ядерну зброю. Вона зауважила, що для самої Росії це закінчиться погано.

"Так, можемо у цьому не сумніватися. Це просто питання часу. До 2029 року застосує, причому зробить сама собі гірше", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні.

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