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Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила гарні новини для України: чи буде це перемога

Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила гарні новини для України: чи буде це перемога

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Тарологиня відповіла, чи очікувати Україні на перемогу.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, гарні новини для України, проте вона зазначила, невідомо, чи це буде перемога. 

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. 

Яну Пасинкову попросили передбачити наслідки заяв нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо кадрових змін в армії. 

Тарологиня відповіла, що скоро можливі гарні новини для України. 

"Давайте так - дві новини. Значить скоро будуть дуже гарні новини. Друга - чи на цьому буде остаточна перемога та крапка - великий сумнів", - вважає переможниця "Битви екстрасенсів". 

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Росію.

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