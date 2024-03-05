Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила гарні новини для України: чи буде це перемога

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, гарні новини для України, проте вона зазначила, невідомо, чи це буде перемога.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову попросили передбачити наслідки заяв нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо кадрових змін в армії.

Тарологиня відповіла, що скоро можливі гарні новини для України.

"Давайте так - дві новини. Значить скоро будуть дуже гарні новини. Друга - чи на цьому буде остаточна перемога та крапка - великий сумнів", - вважає переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Росію.

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