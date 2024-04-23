Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила майбутнє бомбардувальників, які запускають ракети по Україні

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла про майбутнє російських стратегічних бомбардувальників. Вона передбачила подальше їхнє знищення.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Глядачі запитали переможницю "Битви екстрасенсів", чи збиватиме Україна російську стратегічну авіацію. На це вона відповіла, що таке триватиме аж до перемоги.

"До нашої перемоги, як мінімум 5-7 бомбардувальників ми ще знищимо. Дай Боже. Я пропонує і після нашої перемоги не зупинятись у цьому питанні, бо гадять вони добряче", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи буде перемир'я між Росією та Україною на період Олімпійських ігор, як це пропонує Еммануель Макрон. Вона зазначила, що цього не станеться.

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