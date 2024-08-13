Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила мирні переговори після "великого буму у Росії"

Тарологиня передбачила, що РФ все ж піде на поступки.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила мирний договір після "великого буму" в Росії.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яну Пасинкову її глядачі запитали про ймовірність заходу української армії до Бєлгородської області. На це вона зазначила, що не може про все говорити, проте все ж передбачила "великий бум" для окупантів.

"Рашистів чекає якийсь великий бум. Він попереду. Ось-ось готується і це станеться. Після цього дуже швидко буде укладатись договір, на які поступки вони підуть, якісь переговори", - сказала вона.

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