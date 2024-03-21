Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила мирні переговори з РФ: "Результат ми побачимо"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова спрогнозувала мирні переговори щодо війни в Україні. Вона переконана, що їхні результати будуть відомими наприкінці весни.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова передбачила, що ЗСУ дійсно отримають деяке озброєння від країн-партнерок, проте вона вважає, що все це не вдасться використати на фронті.

"Не можна буде використовувати все, що нам прийде, бо це зашкодить домовленостям, переговорам, які грядуть і будуть і до кінця весни їхній результат ми побачимо", - прогнозує Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Яна Пасинкова передбачила, що санкції проти Росії можуть бути послаблені в обмін на закінчення війни в Україні.

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