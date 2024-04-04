Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила переговори з РФ: вона назвала точний "місяць перемоги"

Тарологиня зазначила, що ці переговори можуть відкласти війну.
Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що у червні 2024 року можливі якісь домовленості між РФ та Україною.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова розкинула карти Таро та зазначила, що ймовірна окупація Зміїного, напад з Білорусі чи масовані обстріли України "все залежатиме від домовленостей".
"Про що будуть ці домовленості, як вони виглядатимуть, повірте у наступні два місяці ми почуємо та побачимо. Шостий місяць - буде чомусь місяцем перемоги. Хай воно так і буде. Але я це кажу не зі щасливим лицем. Бо перемовини, в яких ти не дав п**дюлєй тим, хто на це заслуговує та не вигнав їх зі своєї території - вони відкладають подальші воєнні дії", - сказала тарологиня.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.
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