Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами

Яна Пасинкова також прокоментувала ракетний удар по багатоповерхівці у Кривому Розі.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що останній масований ракетний удар по Україні станеться тоді, коли у Кремлі помре хтось із високопосадовців. Після цього ракетних ударів по нашій державі більше не буде.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова прокоментувала ракетний удар по багатоповерхівці у Кривому Розі. Вона зазначила, що карти їй показали те, що Росія піднакопичила снарядів і окупантам байдуже, куди стріляти.

"Ми побачимо великий залп, коли помре влада у Кремлі. І то буде останній залп з їхнього боку", - пояснила Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця у Вищі виміри назвала подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні.

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