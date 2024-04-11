Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, яка ознаменує перемогу України

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що локальну перемогу України ознаменує відхід від справ чоловіка, який причетний до війни.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову попросили зробити розклад карт Таро, щоб дізнатись, чи буде контрнаступ ЗСУ. На це тарологиня відповіла, що "все залежить від домовленостей".

"Все залежить від домовленостей. Все, що ми бачимо протягом кількох місяців - все залежить від домовленостей. Дві сторони домовились, третя ні. Розраховуємо на якесь диво. Диво станеться, але треба і самим щось робити, щоб був гарний результат. Це станеться, коли чоловіка причетного до війни знімуть, приберуть, коли буде великий прийом або на нашій території, або ми кудись поїдемо. Буде багато людей і багато країн. Це станеться, коли скажуть, що тут перемога ваша, вони пішли. Тобто не всюди перемоги, а десь локально", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

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