Росії зроблять пропозицію в обмін на закінчення війни в Україні - переможниця "Битви екстрасенсів"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що санкції проти Росії можуть бути послаблені в обмін на закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що найближчим часом Україна може припинити атакувати РФ, проте нещастя на країну-агресорку таки впадуть.

"Все, що відбуватиметься у них - це результат жахливих співпадінь або форс-мажорів", - пояснила вона.

Також переможниця "Битви екстрасенсів" вважає, що Захід може запропонувати РФ послаблення санкцій в обмін на закінчення війни.

"Світова спільнота у найближчі 3 місяці пропонуватиме фашистам якісь плюшки, підтримку економіки і захист тільки задля того, щоб вони пішли з нашої землі та зупинили війну. Чи це справедливо після такої кількості крові? Ні, але подивитесь, воно так і було", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами.

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