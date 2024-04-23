Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, що чекає на Україну після "великого краху"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що після "великого краху" Україну очікує "великий успіх".

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Україна багата на ресурси держава, проте поки українці не вміють усім цим розпоряджатись. Вона наголосила, що у майбутньому на Україну очікує "великий успіх".

"У нас просто золота держава з боку потенціалу. Тут все є. Абсолютно все, господарів нема нормальних. Але вони ж колись будуть. Після великого краху нас чекає великий успіх. Я думаю, що ми з вами живемо під час великого краху. Тож чекаємо на великий успіх", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи буде перемир'я між Росією та Україною на період Олімпійських ігор, як це пропонує Еммануель Макрон. Вона зазначила, що цього не станеться.

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